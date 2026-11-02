Sui canali social della casa automobilistica sono apparsi diversi post per celebrare la storica vittoria del pilota italiano. Uno, in particolare, racconta tutta la storia di Kimi in pochi minuti: da quando era solo un bambino a quando è arrivato sul tetto del mondo
Kimi Antonelli, all'età di 20 anni, è diventato il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre. Sulle pagine social della Mercedes, nelle scorse ore, sono apparsi diversi contenuti per celebrare un'impresa sportiva davvero incredibile. Ma la casa automobilistica, tra i vari post, ne ha pubblicato uno particolarmente significativo. In un video, infatti, si sente Antonelli raccontare i suoi primi passi nel mondo delle corse a partire dai giochi con il padre con un simulatore di guida, mentre scorrono le immagini del pilota sin da quando era solo un bambino. Per poi arrivare a conquistare, con il tempo, il trofeo più ambito.
Il post celebrativo
"Nato per correre", si legge in una didascalia del video, a corredo delle immagini delle primissime vittorie nei motori di un giovanissimo Kimi sui kart. Poi, uno dopo l'altro, ecco gli scatti e le immagini del pilota bolognese che cresce, coccolato dall'amore della famiglia e della nonna, fino al giorno in cui la Mercedes stessa gli comunica ufficialmente che diventerà un pilota di Formula 1. Quindi, di seguito e con una colonna sonora immersiva, si possono ammirare le immagini di Kimi sulla sua monoposto, dal primo Gp in assoluto al primo podio, arrivando poi alla storica vittoria del Mondiale. In un viaggio incredibile, durato appena vent'anni, dai primi insegnamenti di papà Marco fino al tetto del mondo.
Approfondimento
Kimi Antonelli, chi è l’italiano nuovo Campione del mondo di Formula 1
©Getty
F1, da Farina a Kimi Antonelli: albo d’oro dei vincitori del Mondiale
Dal 1950 ad oggi, sono 36 i piloti che si sono fregiati del titolo di campione del mondo di Formula 1. Nomi entrati nella leggenda, da Ascari a Fangio, da Senna a Prost, da Schumacher a Vettel, fino a Hamilton e Verstappen. Nel 2026 è entrato in questo ristretto olimpo anche il giovane pilota italiano. Ecco l'elenco completo degli iridati