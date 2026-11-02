Sui canali social della casa automobilistica sono apparsi diversi post per celebrare la storica vittoria del pilota italiano. Uno, in particolare, racconta tutta la storia di Kimi in pochi minuti: da quando era solo un bambino a quando è arrivato sul tetto del mondo

Kimi Antonelli, all'età di 20 anni, è diventato il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre. Sulle pagine social della Mercedes, nelle scorse ore, sono apparsi diversi contenuti per celebrare un'impresa sportiva davvero incredibile. Ma la casa automobilistica, tra i vari post, ne ha pubblicato uno particolarmente significativo. In un video, infatti, si sente Antonelli raccontare i suoi primi passi nel mondo delle corse a partire dai giochi con il padre con un simulatore di guida, mentre scorrono le immagini del pilota sin da quando era solo un bambino. Per poi arrivare a conquistare, con il tempo, il trofeo più ambito.