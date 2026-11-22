Aancora notte fonda nella scuderia di Maranello dove Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi penelizzati in diversi episodi, sono protagonisti di un altro incidente che ha contribuito a relegare i due in fondo alla top ten (settimo l'inglese e decimo il monegasco). Nuova puntata della disfida tra i due ferraristi che ha fatto infuriare il team principal del Cavallino ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Bufera nella Ferrari dopo le nuove scintille tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno portato a un contatto tra le monoposto nel finale del Gran Premio di Las Vegas (LA GARA E GLI HIGHLIGHTS). "Se ho preso 10" di penalità è colpa mia, non ho tanto da dire se prendo la penalità sarà colpa mia", ha ammesso il pilota monegasco che alla domanda se salvasse qualcosa del weekend in Nevada ha risposto con un secco "no". "Quando corriamo in pista dobbiamo correre per il team e non uno contro l'altro", ha attaccato Hamilton, "è una gara tra noi e ad esempio con la McLaren nei costruttori". Per il pilota britannico se debba esserci una gerarchia tra piloti "deve deciderlo il team": "Io ho fatto quello che potevo e ho detto quello che dovevo dire. Fare di più così diventa difficile, quello che succede sullo sfondo non dipende da me". Hamilton, che ha chiuso al settimo posto (Leclerc decimo dopo la penalizzazione), ha detto di non sapere se ci siano questioni irrisolte con il compagno di scuderia: "Non lo so. Onestamente mi sembrava che tutto fosse a posto e personalmente non ho nessun problema con lui. Sono contento di lavorare con lui".

La rabbia del team principal della Ferrari Furioso il team principal del Cavallino, Fred Vasseur, ai microfoni di Sky: "Inaccettabile, abbiamo detto a Charles di non superare, devi fare la tua gara, ha commesso un errore che ha penalizzato il team, ha sbagliato è estremamente frustrante sono estremamente arrabbiato, dopo il Gp del Messico eravamo stati estremamente chiari". Sulla possibile multa a Leclerc, Vasseur ha preso tempo: "Ne discuteremo domani, sicuramente dobbiamo fare qualcosa e prendere provvedimenti, ripeto è totalmente inaccettabile, non si può rovinare il lavoro di tante persone in questo modo. La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa, è ingestibile la situazione tra di loro, fidatevi è estremamente difficile da accettare". Vedi anche F1, GP Las Vegas: highlights qualifiche