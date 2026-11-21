A Torino il numero uno del mondo supera il russo in due set e sfiderà nella gfinale del torneo dei Maestri lo spagnolo che ha superato in tre set tiratissimi Ben Shelton

Alexander Zverev raggiunge Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals 2026. Il numero uno batte anche Daniil Medvedev e chiude in due set la semifinale. All'Inalpi Arena finisce 7-6 6-4 in un'ora e 26 minuti. Nella finale di domani, il numero uno cercherà il tris nel Torneo dei Maestri, già vinto nel 2018 a Londra e nel 2021 a Torino. Alcaraz andrà invece a caccia del suo primo sigillo.

Le due semifinali

Zverev ha staccato il pass per la finalissima battendo Daniil Medvedev al termine di un match equilibrato, dominato dai servizi (16 aces per il tedesco e 12 per il russo). A fare la differenza sono stati pochi, pochissimi punti (63 a 57). Il numero 1 del mondo, in particolare, è stato più freddo nei momenti decisivi come il tiebreak del primo set, vinto 7-0. Medvedev ha provato a restare attaccato al match nel secondo parziale e a lunghi tratti ci è pure riuscito. Alcaraz invece è arrivato alla finale soffrendo, ma riuscendo a battere un Ben Shelton in gran spolvero, mai domo e finalmente lucido nelle scelte. Il match - durato quasi due ore - è terminato 3-6, 6-3, 7-6 per lo spagnolo.