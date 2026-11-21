Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Portogallo classe MotoGp. Sul circuito di Portimao, il pilota italiano dell'Aprilia ha preceduto lo spagnolo della Ducati ufficiale e leader del Mondiale Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio con la Ducati Vr46. Settima l'altra Aprilia di Jorge Martin. Alle 15.30 scatterà la Sprint, anticipata rispetto alle 16 per le previsioni meteo avverse, che può assegnare il decimo titolo a Marquez: gli basterà conquistare due punti in più di Martin.