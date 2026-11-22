Il pilota olandese su Red Bull ha superato le McLaren di Lando Norris e Oscar Pisatri. Quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antontelli, mentre la Ferrari di Lewis Hamilton si è classificata settima. A chiudere al decimo posto, Charles Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale 2026. Il pilota olandese su Red Bull ha superato le McLaren di Lando Norris e Oscar Pisatri. Quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antontelli, mentre la Ferrari di Lewis Hamilton si è classificata settima. A chiudere al decimo posto, Charles Leclerc penalizzato di 10' per una manovra irregolare sul compagno di squadra.