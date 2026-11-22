Il pilota olandese su Red Bull ha superato le McLaren di Lando Norris e Oscar Pisatri. Quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antontelli, mentre la Ferrari di Lewis Hamilton si è classificata settima. A chiudere al decimo posto, Charles Leclerc
Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale 2026. Il pilota olandese su Red Bull ha superato le McLaren di Lando Norris e Oscar Pisatri. Quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antontelli, mentre la Ferrari di Lewis Hamilton si è classificata settima. A chiudere al decimo posto, Charles Leclerc penalizzato di 10' per una manovra irregolare sul compagno di squadra.
Il Gp di Las Vegas
Nella classifica della gara, copre invece la quinta posizione l'Alpine di Pierre Gasly che ha preceduto il compagno di scuderia Franco Colapinto. Ottava la Williams di Carlos Sainz e al nono posto la Mercedes di George Russell, fuori pista e poi ripartito nelle ultime fasi della gara mentre era in lotta per il podio con il compagno di squadra Antonelli.