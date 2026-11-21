Alle Finali Mondiali Ferrari di Barcelona il marchio di Maranello ha svelato due nuove interpretazioni della super sportiva con il V6, la 296 Challenge Evo, che sviluppa ulteriormente la vettura dedicata al monomarca del Cavallino e la 296 Challenge Stradale che porta invece su strada i concetti derivati direttamente dal motorsport. La nuova Ferrari 296 Challenge Stradale ha un prezzo di partenza di 291.500 euro con consenge nel secondo trimestre del 2027
Due anime, un'unica filosofia: trasferire sulla strada e nei circuiti il meglio della tecnologia Ferrari. Il marchio del Cavallino alza il sipario sulla 296 Challenge Stradale e sulla 296 Challenge Evo, due vetture sviluppate in stretta sinergia e presentate in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2026 al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. La prima porta su strada l'esperienza maturata nelle competizioni, la seconda rappresenta l'evoluzione della protagonista del Ferrari Challenge, pronta a debuttare in gara nella stagione 2027.
Il V6 senza elettrificazione
Il filo conduttore è la ricerca della prestazione, senza rinunciare alla precisione di guida e alla costanza di comportamento. Un obiettivo che emerge soprattutto nella scelta del motore: entrambe adottano il V6 biturbo a 120 gradi da 2.992 centimetri cubici, rigorosamente privo della componente ibrida. Una soluzione che riduce peso e complessità e restituisce al pilota un rapporto diretto tra acceleratore, propulsore e ruote posteriori.
Dalla pista alla strada
Sulla 296 Challenge Stradale il sei cilindri sviluppa 670 cavalli a 8.000 giri, con una coppia massima di 740 Nm. Il cambio è un doppia frizione a otto rapporti. I numeri raccontano una sportiva estrema: 1.330 chilogrammi di peso a secco, rapporto peso-potenza di 1,98 kg per cavallo, accelerazione da zero a 100 km/h in 2,8 secondi e da zero a 200 in 7,9 secondi. La velocità massima supera i 300 km/h, mentre il tempo dichiarato sul circuito di Fiorano è di 1'18”5. La Stradale nasce con un'impostazione essenziale, nella quale ogni elemento risponde a una precisa funzione tecnica. L'aerodinamica, in particolare, rappresenta uno dei suoi punti di forza: l'ala posteriore fissa, il fondo completamente carenato e le appendici anteriori permettono di generare 617 chilogrammi di carico verticale a 250 km/h, il 72% in più rispetto alla 296 GTB. Anche l'abitacolo segue questa filosofia, con fibra di carbonio, sedili alleggeriti e la possibilità di eliminare ulteriori rivestimenti per avvicinare l'esperienza a quella di una vettura da competizione.
Approfondimento
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Una nuova supercar per il monomarca di Ferrari
La 296 Challenge Evo guarda invece direttamente al mondo delle corse. Il suo V6 raggiunge i 700 cavalli a 7.500 giri, con una potenza specifica di 234 CV per litro e una trasmissione a doppia frizione a sette rapporti. Il peso a secco resta di 1.330 chilogrammi. L'evoluzione rispetto alla Challenge attuale si concentra soprattutto su aerodinamica, controlli elettronici e gestione degli pneumatici. Il nuovo pacchetto aerodinamico incrementa del 12% il carico massimo, con 100 chilogrammi aggiuntivi a 250 km/h. Debutta inoltre la configurazione Low Drag, pensata per i circuiti più veloci e capace di ridurre del 4% la resistenza aerodinamica. Aggiornati anche il differenziale elettronico, il controllo di trazione e la risposta del pedale del freno, con l'obiettivo di rendere la vettura più prevedibile e costante nelle sessioni prolungate.
Ancora più veloce
I risultati dei test confermano la direzione dello sviluppo: al Mugello la nuova Evo ha migliorato di otto decimi il tempo sul giro rispetto alla 296 Challenge. Un progresso che non riguarda soltanto la velocità assoluta, ma anche la capacità di mantenere prestazioni elevate limitando il degrado degli pneumatici. Proprio la costanza sul passo gara sarà fondamentale dal 2027. In occasione della 35ª stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato introdurrà infatti tre appuntamenti con gare Endurance da 40 minuti più un giro, a Mugello, Hockenheim e Valencia. Una novità che permetterà anche a due piloti di condividere la vettura.
Debutto alla Finali Mondiali di Barcellona
La presentazione delle due nuove Ferrari andata in scena alle Finali Mondiali di Barcellona racconta così una strategia precisa: ridurre ulteriormente le distanze tra vetture di serie e mondo delle competizioni. La 296 Challenge Stradale porta su strada soluzioni nate in pista, mentre la Challenge Evo spinge ancora più avanti i limiti del monomarca. Due interpretazioni della stessa identità tecnica, accomunate da un V6 senza elettrificazione e da una priorità assoluta: mettere il pilota al centro dell'esperienza. La nuova Ferrari 296 Challenge Stradale ha un prezzo di partenza di 291.500 euro, con consegne a partire dal secondo trimestre del 2027.