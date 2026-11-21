Alle Finali Mondiali Ferrari di Barcelona il marchio di Maranello ha svelato due nuove interpretazioni della super sportiva con il V6, la 296 Challenge Evo, che sviluppa ulteriormente la vettura dedicata al monomarca del Cavallino e la 296 Challenge Stradale che porta invece su strada i concetti derivati direttamente dal motorsport. La nuova Ferrari 296 Challenge Stradale ha un prezzo di partenza di 291.500 euro con consenge nel secondo trimestre del 2027 Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due anime, un'unica filosofia: trasferire sulla strada e nei circuiti il meglio della tecnologia Ferrari. Il marchio del Cavallino alza il sipario sulla 296 Challenge Stradale e sulla 296 Challenge Evo, due vetture sviluppate in stretta sinergia e presentate in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2026 al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. La prima porta su strada l'esperienza maturata nelle competizioni, la seconda rappresenta l'evoluzione della protagonista del Ferrari Challenge, pronta a debuttare in gara nella stagione 2027. Il V6 senza elettrificazione Il filo conduttore è la ricerca della prestazione, senza rinunciare alla precisione di guida e alla costanza di comportamento. Un obiettivo che emerge soprattutto nella scelta del motore: entrambe adottano il V6 biturbo a 120 gradi da 2.992 centimetri cubici, rigorosamente privo della componente ibrida. Una soluzione che riduce peso e complessità e restituisce al pilota un rapporto diretto tra acceleratore, propulsore e ruote posteriori.

Dalla pista alla strada Sulla 296 Challenge Stradale il sei cilindri sviluppa 670 cavalli a 8.000 giri, con una coppia massima di 740 Nm. Il cambio è un doppia frizione a otto rapporti. I numeri raccontano una sportiva estrema: 1.330 chilogrammi di peso a secco, rapporto peso-potenza di 1,98 kg per cavallo, accelerazione da zero a 100 km/h in 2,8 secondi e da zero a 200 in 7,9 secondi. La velocità massima supera i 300 km/h, mentre il tempo dichiarato sul circuito di Fiorano è di 1'18”5. La Stradale nasce con un'impostazione essenziale, nella quale ogni elemento risponde a una precisa funzione tecnica. L'aerodinamica, in particolare, rappresenta uno dei suoi punti di forza: l'ala posteriore fissa, il fondo completamente carenato e le appendici anteriori permettono di generare 617 chilogrammi di carico verticale a 250 km/h, il 72% in più rispetto alla 296 GTB. Anche l'abitacolo segue questa filosofia, con fibra di carbonio, sedili alleggeriti e la possibilità di eliminare ulteriori rivestimenti per avvicinare l'esperienza a quella di una vettura da competizione. Approfondimento Ferrari 12Cilindri Manuale, la prova in pista a Balocco