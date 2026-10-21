Impugnare il pomello, far scivolare la leva nella selezione ad H del cancelletto, con quel clack così secco e analogico ad accompagnare ogni movimento, sensazioni quasi dimenticate e un gesto, iconico, che i tecnici di Maranello sono stati capaci di rimettere su strada grazie all’evoluzione dell’ultima V12. Una scelta che non rinuncia alla praticità perché, abbinato al cambio manuale, c’è sempre il doppia frizione.

Era dal 2012 che una vettura del Cavallino con il dodici cilindri non montava un oggetto del genere. Da quel momento leva del cambio e frizione sono diventate un lontano ricordo ma soprattutto il sogno, fino a pochi mesi fa proibito, dei collezionisti dei bolidi di Maranello. Questo fino a lei, la Ferrari 12Cilindri Manuale.

Sensazioni uniche

Impugnare il pomello, far scivolare la leva nella selezione ad H del cancelletto, con quel clack così secco e analogico ad accompagnare ogni movimento, sensazioni quasi dimenticate e un gesto, iconico, che i tecnici di Maranello sono stati capaci di rimettere su strada grazie all’evoluzione dell’ultima V12. Una scelta che non rinuncia alla praticità perché, abbinato al cambio manuale, c’è sempre il doppia frizione.

Il nuovo cambio manuale di Ferrari

La nuova tecnologia che Ferrari ha portato sulla 12Cilindri si chiama appunto Manuale by-wire: niente collegamenti meccanici tra leva e cambio ma nemmeno tra pedale e frizione. Tutto funziona grazie sensori, centraline e attuatori che lavorano insieme per riprodurre i carichi tipici di un cambio tradizionale del Cavallino. Sono inoltre presenti logiche di transizione studiate appositamente tra modalità manuale e automatica e una gestione del coasting che mantiene completa fluidità fino ai regimi minimi, con comportamenti coerenti con l’uso della frizione nelle fasi di decelerazione. In modalità automatica è inoltre possibile preselezionare il rapporto tramite la leva ed è possibile anche ricreare manovre specifiche del passato, come la doppietta in punta-tacco

Design dedicato

A livello estetico, la nuova Ferrari 12Cilindri Manuale è impreziosita da un allestimento Tailor Made, con logo vettura specifico sul battitacco e realizzato al laser per la mostrina laterale, mentre fascia frontale e ali posteriori presentano una finitura gessata che omaggia la 365 GTB/4. I cerchi forgiati poi hanno un disegno specifico a cinque razze. In fase di configurazione poi è possibile scegliere tra 25 colori che richiamano tinte iconiche della storia del Cavallino. La livrea di lancio è il Rosso Rubino ma sono disponibili anche Argento Nürburgring, Nero Daytona, Rubino Micalizzato, Rosso Dino, Giallo Montecarlo, Verde Zeltweg, Azzurro La Plata, Blu Pozzi, Bianco Mille Miglia e Viola Hong Kong.