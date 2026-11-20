Il conto alla rovescia è iniziato per il Los Angeles Auto Show 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario automobilistico internazionale. La manifestazione aprirà le porte al pubblico dal 20 al 29 novembre al Los Angeles Convention Center, nel cuore della metropoli californiana. Dieci giorni dedicati alle quattro ruote, tra anteprime, nuovi modelli, auto elettriche, tecnologie innovative, test drive ed esperienze che uniscono motori, intrattenimento e cultura pop. Prima dell'apertura ufficiale, il 19 novembre, spazio ad AutoMobility LA, la giornata riservata a stampa, costruttori e professionisti del settore.

AutoMobility LA: una giornata dedicata al futuro dell'auto

Il programma prenderà il via giovedì 19 novembre con una giornata particolarmente intensa. Registrazioni e appuntamenti per gli operatori inizieranno dalle prime ore del mattino, con incontri, presentazioni e conferenze stampa delle principali case automobilistiche. Tra i momenti più attesi figura la presentazione mondiale annunciata da Hyundai, prevista alle 9.05 nella South Hall. In calendario anche gli appuntamenti con Rivian, Porsche e Ford, oltre a iniziative dedicate alle nuove tecnologie e all'evoluzione della mobilità. Non mancheranno gli approfondimenti sui grandi cambiamenti che stanno attraversando l'industria automobilistica. Tra i temi previsti figurano il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'esperienza d'acquisto, la mobilità intelligente, le strategie commerciali e le nuove opportunità di collaborazione tra automotive e mondo dell'intrattenimento. Atteso anche un confronto con Jonathan Morrison, amministratore della National Highway Traffic Safety Administration, l'agenzia statunitense per la sicurezza stradale. Nel pomeriggio spazio a Deals & Dealmakers, un incontro dedicato alle relazioni tra industria automobilistica, sport, spettacolo e business. La giornata si concluderà con i RACER Creator Awards, tra premiazioni e appuntamenti dedicati ai protagonisti della comunicazione motoristica.

Dieci giorni tra anteprime, elettriche e test drive

Dal 20 novembre il salone entrerà nel vivo con l'apertura al pubblico. Il Los Angeles Convention Center ospiterà centinaia di vetture, dai modelli di ultima generazione alle sportive, dai SUV ai pick-up, passando per ibride ed elettriche. Uno dei punti di forza dell'edizione 2026 sarà la possibilità di provare direttamente numerosi veicoli. Sono previste diverse esperienze di guida, comprese prove su strada nel centro di Los Angeles e percorsi dedicati alle auto elettriche e ibride. Tra le iniziative più interessanti figurano il LADWP Test Track, con vetture di marchi come Lucid, Tesla e Volkswagen, e le esperienze off-road organizzate da Ford e Jeep. I visitatori potranno salire a bordo di modelli come Ford Bronco e Grand Cherokee, accompagnati da conducenti professionisti, per scoprire le capacità dei veicoli su percorsi attrezzati. Prevista anche un'area dedicata ai più piccoli, con mini percorsi Jeep e Ram.

Auto, spettacolo e cultura americana

Il Los Angeles Auto Show non sarà soltanto una vetrina tecnologica. La manifestazione punta infatti a valorizzare il rapporto tra automobili, intrattenimento e cultura californiana. Tra le attrazioni annunciate spicca The Fluffy Bus Collection, una selezione di cinque Volkswagen Type 2 appartenenti alla collezione personale del comico Gabriel Iglesias, conosciuto come Fluffy. Il pubblico potrà ammirare da vicino questi modelli iconici e partecipare, in alcune giornate, a incontri con il loro proprietario. Grande attenzione anche a The Underground, lo spazio dedicato alle elaborazioni, alle auto personalizzate e alle espressioni più originali della cultura automobilistica americana. Qui troveranno posto anche iniziative legate al gaming, con il tour promozionale di Dragon Ball Xenoverse 3, e appuntamenti musicali con DJ dal vivo. Tra gli altri eventi figurano il progetto speciale realizzato dal designer Chip Foose insieme a Coulson Aviation e le iniziative di beneficenza a favore delle organizzazioni che si occupano della tutela degli animali.

Date, orari e informazioni per visitare il salone

Il Los Angeles Auto Show 2026 sarà aperto dal 20 al 29 novembre. Gli orari varieranno a seconda della giornata: nei primi due giorni e durante diversi appuntamenti del fine settimana l'apertura è prevista dalle 9 alle 22, mentre nei giorni feriali il pubblico potrà visitare gli stand dalle 11 alle 19. Il Giorno del Ringraziamento, il 26 novembre, il salone sarà aperto dalle 9 alle 16. I biglietti sono disponibili attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Per alcune esperienze di guida sarà necessario registrarsi direttamente sul posto: i posti saranno assegnati in base alla disponibilità.