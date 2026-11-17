L'aula del Senato ha definitivamente approvato il decreto legge conosciuto anche come "diesel Euro 5". A decretarlo sono stati 77 voti favorevoli e 42 contrari. Il dl, che era già stato approvato dalla Camera, diventa in sostanza legge.

Le strategie delle Regioni interessate

La deroga messa a punto dal governo è nata con l'intento di scongiurare un importante impatto economico sulle quattro Regioni dell'area padana, in un'area del Paese che favorisce l'accumulo di polveri sottili (PM10). A seguito del rinvio ottenuto adesso, le quattro amministrazioni regionali potranno gestire meglio i rispettivi Piani di Tutela dell'Aria. La Lombardia, ad esempio, ha confermato lo stop strutturale nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per i grandi centri urbani come Milano, Brescia, Bergamo e Monza, adeguando la delibera della Giunta per far slittare l'applicazione delle sanzioni all'autunno del 2027. Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno preferito azzerare il blocco automatico, sostituendolo con misure compensative alternative quali incentivi alla rottamazione, il potenziamento dei trasporti pubblici e il rinvio stagionale dell'accensione dei riscaldamenti.