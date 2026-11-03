Auto, i modelli più venduti a ottobre 2026: la classifica

Davanti a tutti sempre Fiat Panda, il suv più venduto resta Jeep Avenger. Cresce la cinese BYD che entra nella top 10 con Seal U. Vediamo tutte le vetture più vendute in Italia a ottobre 2026
- Sempre leader del mercato Fiat Pandina con 7.191 immatricolazioni a ottobre
- Al secondo posto Dacia Sandero con 4.222 vetture vendute sul mercato italiano a ottobre
- Altra Stellantis sul podio con Jeep Avenger che si conferma il suv più venduto in Italia: 3.961 le unità piazzate a ottobre
- Yaris Cross è la prima delle 3 Toyota in classifica: è quarta con 3.858 immatricolazioni
- Si conferma tra le più vendute MG ZS, al quinto posto con 3.006 vetture sul mercato italiano a ottobre 2026
- Sono invece 2.941 le Yaris vendute a ottobre 2026
- Di nuovo Stellantis al settimo posto con la piccola C3: 2.930 immatricolazioni in Italia a ottobre 2026
- C'è anche Renault, con 2.827 Clio vendute sul mercato italiano a ottobre
- All'ottavo posto c'è BYD SEAL U DM-I (tecnologia ibrida plug-in), che entra nella classifica della auto più vendute in Italia con 2.588 unità piazzate a ottobre
- Terza Toyota in classifica la Aygo X: 2.509 immatricolazioni a ottobre 2026 in Italia