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Auto, i modelli più venduti a ottobre 2026: la classifica

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Davanti a tutti sempre Fiat Panda, il suv più venduto resta Jeep Avenger. Cresce la cinese BYD che entra nella top 10 con Seal U. Vediamo tutte le vetture più vendute in Italia a ottobre 2026

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