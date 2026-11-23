Aperture dei quotidiani nazionali dedicate al caso dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e al ritrovamento delle lettere scritte prima della morte. Mentre il caso "divide" la Commissione antimafia. Spazio anche alla Cop31 sul clima in Turchia, terminata senza un accordo, dopo lo scontro sul mancato riferimento ai combustibili fossili nel testo finale. Infine, la vittoria di Marquez in Motogp e il trionfo di Alcaraz alle Atp Finals di Torino
- In apertura il caso dell'ex capo della polizia De Gennaro e la "lettera-verità" scritta prima di togliersi la vita.Una delle due buste per "chi vorrà pubblicarla", l'altra per il procuratore. Spazio anche all'attacco alle navi russe in Libia: "Forse droni ucraini". In evidenza anche la Cop31: fallisce il vertice in Turchia e la Ue "contro l'accordo che non cita i 'fossili'". In prima pagina anche lo sport: da un lato il tennis, con la vittoria di Alcaraz alle Atp Finals di Torino, dall'altro la Motogp con il trionfo di Marquez.
- In primo piano il caso De Gennaro, l'ex capo della polizia che si è tolto la vita: "Le sue verità restano nelle lettere alla famiglia e agli amici delle istituzioni". Niente funerali di Stato. Sulla vicenda, il racconto di Saviano: "La vera storia dell'uomo che tutto sapeva e molto temeva". Spazio anche all'emergenza clima e allo "scontro sul petrolio": la Ue non vota e fallisce la Cop31. In evidenza anche lo sport, con i "duellanti" in casa Ferrari: dallo scontro in F1 tra Hamilton-Leclerc alla vittoria di Marquez in Motogp.
- Apertura dedicata a Gianni De Gennaro e il ritrovamento delle lettere scritte prima della morte. La famiglia: "Ne ristabiliremo l'onore". Nel frattempo, emergono "crepe" nel centrodestra in Commissione antimafia. Spazio anche al "disastro" della Cop31 in Turchia, dove salta l'accordo sul clima: "Lite sui combustibili fossili". L'Ue: "No a passi indietro". In prima pagina anche il trionfo di Alcaraz alle Atp Finals di Torino.
- In primo piano il caso De Gennaro e le rivelazioni nelle lettere con gli ultimi scritti. Nel frattempo, il caso "spacca" l'Antimafia. Spazio anche al Rapporto Ifel sui dipendenti comunali: in sette anni 82mila dimissioni. In evidenza anche la Cop31 sul clima e la "rottura" con l'Europa sulle fonti fossili. Poi, i raid ucraini in Libia: colpite e incendiate due navi russe. In prima pagina anche il calcio con le rispettive vittorie di Roma e Lazio: "Comanda la Capitale".
- "Strapazza" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sul 4-4 tra Atalanta e Inter. Protagonista Pio Esposito, autore di una tripletta, ma i nerazzurri si fanno raggiungere per tre volte dalla squadra di Sarri, che trova il pareggio definitivo al 91'. Spazio anche al Milan, dopo la vittoria per 5-1 contro il Frosinone: "Atto di forza". Poi la Juventus, che travolge 4-0 il Venezia. Infine, il decimo titolo mondiale di Marc Marquez e il record di Carlos Alcaraz alle ATP Finals.
- In primo piano Inter-Atalanta e la tripletta di Pio Esposito, che non basta a regalare la vittoria ai nerazzurri. La partita finisce 4-4. Spazio anche al commento sulla Lazio e sulla Roma, entrambe festeggiate per il primato e il secondo posto in campionato. Poi, la Juventus che travolge 4-0 il Venezia. Mentre il Milan supera 5-1 il Frosinone portandosi al quarto posto. In evidenza anche il trionfo di Marquez, che festeggia il decimo titolo mondiale insieme ad Agostini, e il tennis, con Alcaraz che conquista un nuovo record alle Finals.
- In apertura la vittoria della Juventus, che travolge 4-0 il Venezia. Woltemade cambia la partita, ma a Spalletti non basta: "Serviva di più". Spazio anche ad Atalanta-Inter che finisce con un pareggio 4-4: la tripletta di Pio Esposito "non evita la beffa all'Inter". In evidenza anche il Torino: oggi il faccia a faccia tra Abate e squadra. In prima pagina anche la vittoria di Alcaraz delle Atp Finals e il trionfo di Marquez in Motogp. Infine, lo scontro Leclerc-Hamilton in F1.
- In primo piano le Borse e la sfida dei settori più lontani dall'AI nell'anno del tech. Spazio anche al fisco: "Taglia bonus sui redditi alti, colpito l'1,7%". In evidenza anche il settore immobiliare, con Jumeirah che rilancia lo shopping in Italia e punta sul lago di Como. In prima pagina anche il decreto scuola vicino al traguardo, con il tetto del 30% agli stranieri in aula. Poi, i profili a rischio a causa dell'intelligenza artificiale. Infine, l'attesa per il vertice di domani tra Meloni e i sindaci sul carovita.
- In apertura il caso De Gennaro e "le altre 11 morti misteriose collegate alle stragi". Spazio anche al fallimento della Cop31 in Turchia: Texeira chiede "basta con vertici così inutili". In evidenza anche la situazione politica in Israele, con Eisenkot che vede il partito Likud "per bruciare l'intesa". Poi, la guerra in Ucraina con Kiev che colpisce navi russe in Libia. Infine, il commento di Rula Jebreal sul caso Ciro Grillo: "Cari maschi, senza il 'sì' è uno stupro".
- Apertura dedicata al caso De Gennaro: "Cade il teorema su Berlusconi". Dietro il caso della morte dell'ex capo della polizia, "30 anni di inchieste dai contorni poco delineati". Spazio anche al commento di Minzolini su Berlusconi: "Io testimone, vi racconto la guerra dei Trent'anni". In parima pagina anche l'uscita dal carcere di Massimo Bossetti. Infine, lo scontro tra Grillo e Conte, con il fondatore dei 5 Stelle che afferma: "Mi riprendo simbolo e Movimento".
- In apertura il mistero sulle lettere di De Gennaro: "Non sono solo rivolte ai familiari: alcune sono indirizzate a 'soggetti istituzionali'". Sulla vicenda l'editoriale di Emiliano Fittipaldi: "Nell'ombra e nella luce, la doppia faccia dello Stato". Spazio anche alla Cop31 dopo il fallimento in Turchia: l'Ue si ribella alla bozza "fossile". Infine, l'editoriale di Vittorio Emanuele Parsi sul trilaterale Usa-Russia-Cina a Shenzen: "Europa è libertà, come resistere ai tre autocrati".
- In prima pagina il caso De Gennaro con l'analisi di Gina Domenico Caiazza: "Sfregi allo stato di diritto spiegati con il caso De Gennaro". Sulla vicenda anche l'editoriale di Claudio Cerasa: "Una sentenza sulla cultura della gogna". Ampio spazio anche alla patrimoniale, con l'editoriale firmato da Natale D'Amico e Alberto Mingardi: "Il punto di partenza del dibattito è che l'Italia abbia modeste imposte sul patrimonio: non è così".
- "Le faide dell'antimafia" è il titolo d'apertura di Libero sul caso De Gennaro. Dietro la morte dell'ex capo della polizia "c'è una guerra trentennale per il controllo della lotta ai clan che coinvolge giudici, funzionari statali e giornalisti". Spazio anche al fallimento della Cop31: "Ci farà bene". Poi, il commento di Sallusti su Schlein: "Elly a Parigi a lezione di tasse. E spunta Soros...". Infine, la Ferrari e lo scontro Hamilton-Leclerc: "Scoppia il caos".
- La vicenda di De Gennaro domina l'apertura. Nel frattempo, è stata chiesta la perizia calligrafica, mentre la dinamica del suicidio conferma che "la scelta è stata meditata". Spazio anche all'aggressione al personale sanitario all'ospedale di Treviso da parte di un uomo in stato di ebbrezza. In evidenza anche la polemica per la presenza di soli uomini sul palco dell'Anci a Verona. Infine, il caso di Aurora Sommacal, morta nnel 2017 durante un'escursione in montagna: "Il papà in cerca di Aurora sulle vette con i cuoricini".
- Ancora il caso De Gennaro in prima pagina. Dopo il ritrovamento di tre lettere, verrà eseguita una perizia grafica. Spazio anche a petrolio e gas: "Sprint permessi per la ricerca, Campania in ritardo". In evidenza anche la Manovra e la corsa all'emendamento, mentre è scontro Pd-Fi sulla patrimoniale. Poi, l'attacco ucraino contro navi russe in Libia. Infine, lo sport e la "missione Champions": domani il Napoli a Manchester.
- In apertura l'intervista di Pier Ferdinando Casini sul caso De Gennaro: "L'ultima telefonata con De Gennaro, temeva un calvario di dieci anni". Poi, il ritrovamento delle lettere dell'ex capo della polizia indirizzate a figure istituzionali. Nel frattempo, sulla vicenda indaga la Procura di Caltanissetta: "Depistaggio, ora l'inchiesta rischia il trasferimento". Spazio anche al fallimento della Cop31: "Fonti fossili intoccabili, la Ue non firma".