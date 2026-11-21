I lavori in corso per la Manovra del governo Meloni, lo sciopero e le proteste in piazza, le tensioni durante le manifestazioni: sono questi i temi principali che dominano le prime pagine dei giornali di oggi, sabato 21 novembre. Grande spazio anche alla situazione internazionale: dalla guerra russa in Ucraina, con l’allerta Nato per i missili sulla Polonia, al vertice Ue-Londra alla Cop31. Ancora: l’indagine su Gérard Depardieu e Michel Houellebecq per stupro di gruppo. Riparte la Serie A