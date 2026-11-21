Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
I lavori in corso per la Manovra del governo Meloni, lo sciopero e le proteste in piazza, le tensioni durante le manifestazioni: sono questi i temi principali che dominano le prime pagine dei giornali di oggi, sabato 21 novembre. Grande spazio anche alla situazione internazionale: dalla guerra russa in Ucraina, con l’allerta Nato per i missili sulla Polonia, al vertice Ue-Londra alla Cop31. Ancora: l’indagine su Gérard Depardieu e Michel Houellebecq per stupro di gruppo. Riparte la Serie A
- Apertura su sciopero e Legge di bilancio: “Manovra, piazze e tensioni. Governo, Fi ancora contro gli e-book nelle scuole. Salvini rilancia sul condono”. In alto: “Sulla Polonia due missili e un drone russo. ‘Grave violazione’. E la Nato fa decollare i jet”. Nella foto centrale: “Depardieu e Houellebecq sono accusati di stupro”.
- “L’altra Italia in piazza”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Sciopero contro la manovra. ‘In un milione e mezzo a manifestare’. Landini: ‘Non ci fermeremo’. Il campo largo al corteo di Roma. ‘Stiamo con chi vuole cambiare’. Così funzionerà il reddito minimo”. Sotto: “Brexit, vertice Ue-Londra. Ma il rientro non è facile”. In basso: “Cop31, trattativa ai supplementari sulla bozza finale”.
- “Trump parla, Putin bombarda”, è il titolo d’apertura. Ancora: “‘Kiev e Mosca non sanno come finirà la guerra’. Ma a europei e ucraini dice: pace entro gennaio. La vendetta dello Zar: raid a tappeto, otto morti. Allerta Nato per i missili russi sulla Polonia”. Di lato: “Intesa Ue-Londra, primo passo per il dietrofront dopo la Brexit”. Sotto: “La Cgil sfida la manovra. Il governo apre sulla Sanità”. Nella foto grande: “Depardieu e Houellebecq sotto accusa”.
- Apertura: “Manovra e piazze, studenti in campo. Sfida al sindacato”. Nella foto grande, il calcio: “Divieto di sosta. Torna la Serie A. Lazio in casa contro il Lecce con molte assenze, Roma a Parma con Dybala”. In alto: “Un’attrice accusa: abusi sul set del film Thalasso nel 2018. Depardieu e Houellebecq indagati: ‘Stupro di gruppo’”. Più in basso: “Missili e droni russi sulla Polonia: ‘Grave violazione’. La Nato reagisce”.
- Apertura: “Landini fa flop e minaccia”. Ancora: “Il segretario Cgil esulta: ‘Siamo 1,5 milioni’. Ma i dati dell’adesione allo sciopero dei lavoratori sono bassi. E dopo la ‘rivolta sociale’ alza il tiro: ‘Se non cambia la manovra, un presidio in Parlamento’. Bombe carta sui ministeri e gli studenti bruciano le immagini dei leader sindacali”. Più sotto: “‘Berlusconi, era persecuzione’. Forza Italia ora vuole la verità”. Al centro: “Ok all’omologazione. Arriva anche in Italia l’auto che guida da sola”.
- Apertura: “Borse, ondata di vendite sui titoli tech. Il Nasdaq in picchiata con Anthropic”. Al centro: “Data center, il governo avvia lo studio sul catasto”. Sotto: “Superbonus, sul tavolo lo stralcio dello spalmacrediti”. Più in basso: “Il Cda di Montepaschi: congrua l’offerta di Intesa Sanpaolo”.
- Al centro: “Condono dei condoni su 4,2 milioni di abusi”. In alto: “Che fare con gli ultraricchi che minano la democrazia”. Di lato: “Trump a Europa e Ucraina: ‘Entro gennaio l’intesa’”.
- “Nuovo continente”, è il titolo centrale. Ancora: “Nelle grandi e nelle piccole città, in tutta Italia e in tutta Europa, milioni di ragazze e ragazzi hanno manifestato uniti. Dalle stesse note e dagli stessi slogan, contro le guerre e il riarmo, per la scuola, un reddito decente e ‘Siamo tutti antifascisti’. Un movimento è sbocciato”.