Dopo oltre nove anni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia, Francesco Schettino è tornato in libertà poco prima delle 20 di ieri, lasciando l’istituto di pena dove era entrato nel maggio del 2017. L’ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio - in cui persero la vita 32 persone - ha ottenuto di recente l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma arriva al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione. La notizia è riportata oggi dal Quotidiano nazionale.

Schettino aderirà a un programma di reinserimento sociale

A confermare il provvedimento è l’avvocata grossetana Francesca Carnicelli, che assiste Schettino: "La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa" - ha dichiarato al Qn - "che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna". La legale ha sottolineato come la valutazione degli operatori penitenziari sia stata "estremamente positiva", riconoscendo l’effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso osservato. Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma consente di scontare la pena residua all’esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.