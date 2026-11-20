È finita con un omicidio una violenta lite scoppoata nella zona di Tor Vergata, a Roma. Una donna di 52 anni di etnia roma è morta dopo essere stata ferita da più coltellate. La presunta responsabile è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Frascati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, quattro donne di etnia rom residenti in un comune a sud della provincia di Roma, avrebbero raggiunto a bordo di un'autovettura alcune abitazioni in via Fontanile Tuscolano, occupate da altre donne appartenenti allo stesso nucleo familiare allargato. Alla base del gesto vi sarebbero stati pregressi dissidi di natura privata: l'intento del gruppo sarebbe stato quello di appiccare un incendio alle strutture. Una volta giunte sul posto e dopo aver cosparso di liquido infiammabile l'esterno degli edifici, la situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa.

La violenta lite

Durante i concitati momenti dello scontro, la vittima è stata raggiunta da diversi fendenti inferti con un'arma da taglio. Subito dopo l'aggressione, le presenti hanno tentato di soccorrere la ferita caricandola a bordo della stessa autovettura con cui erano arrivate, dirigendosi verso il Policlinico Tor Vergata. La corsa verso l'ospedale si è tuttavia interrotta brusca­mente a causa di un lieve incidente stradale autonomo, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento. La donna è deceduta durante il tragitto; sul luogo del sinistro è poi intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasferimento della salma presso il Poloclinico di Tor Vergata. I militari dell'Arma hanno rintracciato e fermato la presunta autrice dell'accoltellamento, insieme alle altre donne coinvolte nella vicenda, le cui posizioni sono attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Proseguono intanto i rilievi tecnico-scientifici sul luogo dell'aggressione e su quello dell'incidente per definire con esattezza l'intera dinamica dell'accaduto.