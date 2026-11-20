La polizia provinciale vicentina ha smantellato una rete di cattura illegale di avifauna selvatica. Durante un controllo di routine, gli agenti sono stati attirati da un canto di uccello ripetitivo e hanno così scoperto le trappole dentro le quali giacevano morti diversi esemplari di animali anche di specie protette. Il proprietario dell'area è stato identificato, segnalato in Prefettura e denunciato per violazioni della normativa in materia venatoria e di armi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre 400 uccelli morti, sei reti da uccellagione attive e armi da caccia. La polizia provinciale di Vicenza ha smantellato una rete di bracconaggio nell’ambito di un’operazione contro la cattura illegale di avifauna selvatica. Durante un normale servizio di vigilanza sul territorio a Noventa Vicentina, una pattuglia ha notato il canto ripetitivo di un cardellino proveniente da un appezzamento agricolo recintato. Da lì sono scattati gli accertamenti: gli agenti hanno ispezionato l’area e hanno così scoperto un dispositivo acustico elettromagnetico collegato a batteria e altoparlante posizionato in modo da attirare i volatili in trappola.

Trovate reti con resti di uccelli morti La polizia vicentina giunta sul posto ha rinvenuto sei reti da uccellagione attive, disposte a formare un quadrilatero lungo circa 35 metri e alto due metri e mezzo, nelle cui maglie giacevano morti diversi esemplari di avifauna selvatica, incluse specie particolarmente protette, oltre a un cardellino ancora in vita. C’erano inoltre altre reti abbandonate piene di resti scheletrici e piume, a indicare che le attività illegali andavano avanti già da molto tempo. Gli agenti hanno individuato anche un piccolo capanno da caccia, all'interno del quale c'era un fucile carico con il colpo in canna, lasciato incustodito.