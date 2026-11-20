I giudici della Prima sezione penale della Cassazione, accogliendo la richiesta della procura generale, hanno rigettato il ricorso della difesa dell’imputato. La sentenza è relativa all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso nel corso di un pestaggio a Colleferro (Roma) la sera del 6 settembre 2020

Diventa definitivo l’ergastolo per Gabriele Bianchi, imputato nel processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte , il 21enne ucciso nel corso di un pestaggio a Colleferro (Roma) la sera del 6 settembre 2020. I giudici della Prima sezione penale della Cassazione, infatti, accogliendo la richiesta della procura generale, hanno rigettato il ricorso della difesa dell’imputato. “La sentenza impugnata ha valutato tutto, il dolo, la sua intensità e ha risposto a tutte le censure e le richieste della difesa”, ha sottolineato prima della sentenza il sostituto procuratore generale, Antonietta Picardi, nel corso della requisitoria.

Il processo

La posizione di Gabriele Bianchi è stata rivalutata dai supremi giudici dopo il ricorso presentato dai suoi difensori contro la sentenza di condanna all’ergastolo dello scorso 8 giugno, decisa dalla Corte di Assise di Appello di Roma nel processo celebrato dopo il rinvio disposto nel novembre 2025 dalla Quinta sezione penale della Cassazione per ridiscutere le attenuanti generiche che erano state concesse a Gabriele Bianchi nell’appello bis.

Le altre sentenze

Dopo quella odierna, erano già risultate definitive la condanna alll’ergastolo per il fratello di Gabriele Bianchi, Marco, e le condanne per gli altri due imputati, ovvero 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Il primo grado e la Cassazione

In primo grado entrambi i fratelli Bianchi erano stati condannati all’ergastolo mentre nel primo processo d’appello i giudici avevano concesso le attenuanti generiche, diminuendo la pena a 24 anni per tutti e due. La Cassazione, con la prima pronuncia, aveva già riconosciuto la responsabilità penale per tutti gli imputati per omicidio volontario e reso definitive le condanne per Belleggia e Pincarelli mentre aveva disposto un secondo appello proprio sulle attenuanti per i fratelli Bianchi. Nell’appello bis ecco, poi, la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi e a 28 anni per il fratello Gabriele. Con l’Appello ter era stata stabilita anche per lui la condanna all’ergastolo. Oggi, di fatto, è arrivata proprio la conferma definitiva.

Il commento

"Ci aspettavamo questa decisione, è la sentenza giusta rispetto a una condotta incommentabile". Queste le parole dell’avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro Duarte, dopo che la Cassazione ha confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi.