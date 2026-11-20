Sarà "La Traviata" di Giuseppe Verdi, con la regia di Giorgio Pasotti, l'opera scelta per la riapertura ufficiale del teatro comunale "Nazzareno De Angelis" a 17 anni dal terremoto e nell'anno dell'Aquila Capitale italiana della Cultura. Il grande evento è in programma per questa sera, con la prima, alla quale è attesa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Un "cerchio simbolico"

Il Teatro comunale dell'Aquila era stato inaugurato in origine con "Un ballo in maschera" proprio di Giuseppe Verdi nel 1873 e l'idea de La Traviata è "per chiudere un cerchio simbolico", ha sottolineato Pasotti.

Il taglio del nastro

Solo qualche giorno fa si è svolto il cosiddetto taglio del nastro del teatro abruzzese, riaperto dopo oltre 17 anni dal terremoto del 6 aprile 2009. Alla cerimonia sono intervenuti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco Pierluigi Biondi, il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo Giorgio Pasotti e il direttore dei lavori. L'inaugurazione ha restitutio alla città uno dei suoi principali spazi culturali, al termine di un lungo intervento di consolidamento, adeguamento antisismico e restauro.