Terremoto Centro Italia, 9 anni fa il sisma. Prosegue ricostruzione

Terremoto in Centro Italia, 9 anni fa il sisma: come procede la ricostruzione. FOTO

Il terremoto del 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria sono migliaia i cantieri già completati. Sul fronte della ricostruzione pubblica, nel corso del 2025 saranno avviati 1.200 nuovi cantieri. Aumentano gli interventi di edilizia privata, come segnalato da Cassa, Depositi e Prestiti, e diminuiscono le famiglie che ricorrono all'assistenza abitativa. Procede anche il programma Next Appennino

Il terremoto del 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio,...

