Cos'è il bradisismo e cosa accadde a Pozzuoli negli anni Ottanta

I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva, storicamente caratterizzata dal fenomeno del “bradisismo" (letteralmente “movimento lento del suolo”). Si tratta di una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento (subsidenza), alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo. Il fenomeno è noto anche in altre caldere vulcaniche nel mondo con il nome di risorgenza calderica. Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, attualmente ancora in atto. Come spiega la Protezione Civile, “dal 2023 si è registrato un graduale incremento nella frequenza dei terremoti. Nello stesso anno, gli eventi più forti si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre e hanno avuto rispettivamente magnitudo 4.2 e 4.0. Nel 2024 l'evento maggiore è quello registrato il 20 maggio con una magnitudo di 4.4 ”.

Il bradisismo nel secoli

Come spiega nel suo sito l’Ingv, la ricostruzione dell'andamento del bradisismo ai Campi Flegrei, a partire dal IV sec. d.C. nel corso dei secoli fino ai tempi moderni è stata possibile grazie a osservazioni sulle rovine di una costruzione di epoca romana, vicina al porto di Pozzuoli: il Serapeo. Grazie alla datazione di alcuni fori prodotti da molluschi marini è stato possibile ricostruire le oscillazioni del livello del mare nel tempo dovute al sollevamento o abbassamento del suolo a Pozzuoli per effetto del bradisismo. In tempi moderni (dal 1905) le tecniche di livellazione geodetica e negli ultimi decenni anche le misure tramite GPS e i dati interferometrici, permettono di valutare in tempo reale le variazioni del suolo e quindi monitorare il fenomeno del bradisismo flegreo. Negli anni '70 e '80 del secolo scorso l’area flegrea, e l'abitato di Pozzuoli in particolare, sono stati interessati da un rapido sollevamento del suolo che ha portato quest’ultimo ad un livello complessivamente più alto di circa 3.5 m e causato numerosi terremoti, con gravi danni agli edifici. In seguito la caldera dei Campi Flegrei per circa vent'anni è stata caratterizzata da generale subsidenza fino alla fine del 2005, anno in cui è iniziato un periodo di sollevamento che è attualmente in atto.