Origami-metabot che sfumano i confini tra materiale e robot: lo studio

Sviluppati dai ricercatori dell'Università di Princeton, nel New Jersey, questi metabot possono assumere diverse forme, muoversi e rispondere a comandi, senza dover interagire con motori e ingranaggi. Un esempio di micromanipolazione robotica applicata nel campo della ricerca biologica ascolta articolo

I ricercatori dell'Università americana di Princeton, ispirandosi all'arte giapponese degli origami, hanno sviluppato dei metabot per micromanipolazioni biologiche applicabili in vari ambiti. Si tratta di metodi ampiamente utilizzati nella ricerca biologica e nelle procedure mediche, in quanto sono in grado di offrire un livello di precisione e stabilità operativa che va oltre le capacità umane. Rispetto ai micromanipolatori tradizionali che richiedono l'assemblaggio di numerosi componenti, infatti, i manipolatori-origami offrono vantaggi quali dimensioni ridotte, leggerezza, economicità e scalabilità.

Le applicazioni scientifiche Questi metabot sfumano il confine tra materiale e robot, in quanto rispondono a comandi, ma sono privi di motore: possono espandersi, assumere nuove forme, muoversi e reagire agli stimoli, senza dipendere da motori e ingranaggi. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica "Nature", contribuisce ad applicazioni in moltissimi campi, dalla medicina, alla fisica, fino all'ingegneria aerospaziale. I metabot, ad esempio, sono in grado di somministrare medicinali in parti specifiche del corpo o di aiutare i chirurghi a riparare ossa e tessuti danneggiati; poi ancora, diventare materiali in grado di assorbire o riflettere la luce a comando, riscaldandosi e raffreddandosi a seconda delle necessità.