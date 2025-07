Sciame meteorico Delta Aquaridi del Sud, come e quando vederlo

In attesa della notte di San Lorenzo del 10 agosto, è in arrivo una pioggia di stelle cadenti proprio in questi giorni. A luglio infatti sono numerosi gli eventi minori che riescono comunque a impreziosire il firmamento

Nelle prossime notti occhi rivolti al cielo per ammirare due sciami meteorici – i Delta Aquaridi Meridionali e gli Alfa Capricornidi – che raggiungeranno il picco, offrendo uno spettacolo particolarmente ricco di stelle cadenti. In totale, sono quattro gli sciami meteorici che nel mese di luglio raggiungono il massimo, ma questo picco è il vero protagonista perché dà origine a una sovrapposizione. I Delta Aquaridi Meridionali (spesso chiamati semplicemente Delta Aquaridi o δ-Aquaridi) sono tra le piogge meteoriche più affidabili e durature dell’anno. Anche se non presentano un picco spettacolare, mantengono un’attività costante per diverse settimane, da fine luglio a inizio agosto. Ma la particolarità è che quest’anno lo sciame sarà particolarmente interessante perché condividerà la notte del picco con gli Alfa Capricornidi, creando una doppia pioggia di stelle cadenti.

Il picco massimo

I Delta Aquaridi raggiungeranno la massima attività intorno alle 21:00 del 30 luglio 2025. Ma bisogna considerare che questo sciame non ha, generalmente, un picco ben definito. Al contrario, mantiene un livello costante di attività per diverse notti, il che rende più facile osservare le meteore anche se si perde la notte del massimo. Lo sciame sarà attivo fino al 23 agosto, ma il periodo migliore per osservarlo è tra gli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto.