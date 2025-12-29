Le 11 scoperte scientifiche che hanno segnato il 2025: dall'AI alla vita passata su MarteScienze
Introduzione
Nonostante i tagli alla ricerca in Paesi leader come gli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche, il 2025 si chiude con importanti progressi scientifici che hanno toccato vari ambiti, dalla medicina all'intelligenza artificiale, dalla fisica allo spazio.
Quello che devi sapere
Tolleranza immunologica periferica
Nuovi campi di ricerca e speranze su trattamenti efficaci contro le malattie autoimmuni arrivano dalla scoperta dei meccanismi che regolano la tolleranza immunologica perifica, che ha portato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi il Premio Nobel per la Medicina 2025. Gli scienziati hanno analizzato il ruolo delle cellule T regolatorie come "guardiani" che impediscono l'attacco ai tessuti sani.
Atlante del corpo umano
Nel Regno Unito, i ricercatori britannici hanno tagliato il traguardo del miliardo di scansioni mediche effettuate su 100mila volontari in anonimato. Dalle risonanze magnetiche a ecografie e analisi sulle articolazioni: i dati confluiti nella UK Biobank hanno aperto la strada a migliaia di studi scientifici. Un progresso reso possibile tramite 40mila scansioni ha messo in luce in particolare il legame tra i segni di affaticamento del cuore e del cervello, suggerendo come la protezione della salute cardiovascolare possa prevenire l’insorgenza di malattie cerebrali quali la demenza.
Prevenzione rapida dell’Hiv
Sul fronte della lotta alla diffusione del virus dell'immunodeficienza umana (Hiv) responsabile dell’Aids, il 2025 ha segnato l’approvazione da parte delle principali autorità sanitarie del trattamento Yetzugo (Lenacapavir) che punta a rivoluzionare la profilassi nei pazienti a rischio. La Food and Drug Administration (Fda) statunitense e la European Medicines Agency (Ema) hanno autorizzato l’utilizzo del farmaco Prep sviluppato da Gilead Sciences annunciato a fine 2024. Definita una "pietra miliare" dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la novità principale è rappresentata dalle somministrazioni ogni sei mesi che superano la necessità di assunzioni quotidiane e l'interazione continua col personale sanitario.
Cura non ormonale della menopausa
Vampate di calore e sudorazioni notturne anche invalidanti caratterizzano la transizione alla menopausa per oltre otto donne su dieci. La terapia ormonale resta la "via maestra" ma è interdetta a ex pazienti oncologiche o affette da altre patologie. Il disco verde da parte dell'Fda al farmaco Lynkuet a base di elinzanetant (insieme al Veozah approvato nel 2023) apre la strada ai trattamenti non ormonali e offre un’alternativa a coloro che ne erano escluse.
Tumore al pancreas
La ricerca sul cancro si è arricchita nel 2025 di importanti risultati. A partire dai progressi nella prevenzione del tumore al pancreas, tra i più letali con un tasso di sopravvivenza, dopo cinque anni, inferiore al 13%. Studi condotti su topi di laboratorio e cellule umane hanno evidenziato come il blocco della proteina FGFR27 impedisca la moltiplicazione delle cellule cancerose in fase iniziale. La testazione di farmaci esistenti su individui ad alto rischio mira ad intercettare la patologia in tempo.
Tumore seno, doppia terapia orale riduce del 28% rischio recidiva
Tra le novità più importanti emerse nel congresso Esmo 2025, tenutosi a fine ottobre a Berlino, spicca il trattamento orale del tumore al seno. Come spiegato ai microfoni di Sky TG24 da Michelino De Laurentiis, direttore dell'oncologia clinica sperimentale di senologia all’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” di Napoli, l’aggiunta di un inibitore delle cicline nelle terapie ormonali produce una netta riduzione, pari al 28%, della probabilità che la malattia si ripresenti anche a distanza di tempo.
Farmaci contro l'obesità
La nuova frontiera nel trattamento dell'obesità è rappresentata dall'avanzamento delle cure a base di semaglutide e tirzepatide, farmaci che puntano a ridurre il rischio di malattie legate al peso eccessivo, dal diabete di tipo 2 a ipertensione e ictus. A inizio novembre, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un accordo con le aziende pharma per la riduzione dei costi sui farmaci GLP-1.
Progressi nell’intelligenza artificiale
La corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale accelera a tal punto che i suoi "architetti" - da Mark Zuckerberg a Lisa Sou, Sam Altman ed Elon Musk - sono stati eletti dalla rivista Time "persona dell’anno" 2025. L’IA generativa è passata da novità settoriale a strumento integrato nella vita di tutti i giorni. I progressi hanno investito inoltre gli agenti IA autonomi, sistemi software in grado di percepire l’ambiente e compiere azioni per il raggiungimento di obiettivi con il minimo apporto umano. A livello normativo, l’anno che sta per concludersi ha visto l’entrata in vigore di leggi quadro come l’AI Act nell’Unione Europea che vieta le pratiche a rischio e tutela i diritti umani fondamentali.
European Spallation Source
Dopo undici anni di lavori, nel maggio 2025 è entrata in funzione la European Spallation Source (ESS), progetto con sede a Lund, in Svezia, che vede coinvolti 13 Paesi membri e punta a diventare la sorgente di neutroni prodotti da un acceleratore più potente di sempre. Per la prima volta, i protoni sono stati accelerati fino a raggiungere l'energia di regime, pari a 800 mega elettronvolt (MeV), e trasportati per l'intero percorso.
Telescopio spaziale Euclid di Esa
Per quanto riguarda lo spazio, il 19 marzo 2025 l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha rilasciato il primo catalogo di dati elaborati dal telescopio spaziale Euclid. Lanciato nel 2023, il progetto mira a mappare il cosmo con scansioni in alta definizione in grado di svelare i segreti del cosiddetto "universo oscuro". Nella prima fase di osservazioni, Euclid ha intercettato oltre 26 milioni di galassie lontane fino a 10,5 miliardi di anni luce, risultato che porta a un nuovo livello l’esplorazione astronomica su larga scala.
Indizi di vita passata su Marte
Potenziali tracce di vita passata su Marte sono state scoperte dal rover Perseverance della Nasa. L'annuncio, pubblicato a settembre 2025 da un team internazionale di ricerca sulla rivista Nature, ha riguardato il ritrovamento di minerali associati a carbonio organico potenzialmente compatibili con processi biologici sul "pianeta rosso".
