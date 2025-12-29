Le 11 scoperte scientifiche che hanno segnato il 2025

La corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale accelera a tal punto che i suoi "architetti" - da Mark Zuckerberg a Lisa Sou, Sam Altman ed Elon Musk - sono stati eletti dalla rivista Time "persona dell’anno" 2025. L’IA generativa è passata da novità settoriale a strumento integrato nella vita di tutti i giorni. I progressi hanno investito inoltre gli agenti IA autonomi, sistemi software in grado di percepire l’ambiente e compiere azioni per il raggiungimento di obiettivi con il minimo apporto umano. A livello normativo, l’anno che sta per concludersi ha visto l’entrata in vigore di leggi quadro come l’AI Act nell’Unione Europea che vieta le pratiche a rischio e tutela i diritti umani fondamentali.

