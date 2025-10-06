Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi vincono il Premio Nobel per la Medicina

Gli esperti - due americani e un giapponese - sono stati premiati per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni. I loro studi sono stati decisivi per comprendere il motivo per cui non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni

Il premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi "per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica".

Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno fatto scoperte fondamentali su questo punto. I vincitori del Nobel hanno "identificato le guardie di sicurezza del sistema immunitario, le cellule T regolatrici, che impediscono alle cellule immunitarie di attaccare il nostro stesso corpo", si legge sul sito del Nobel Prize ."Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario e il motivo per cui non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni", afferma Olle Kämpe, presidente del Comitato per il Nobel.

Ogni giorno, il nostro sistema immunitario ci protegge da migliaia di microbi diversi che cercano di invadere il nostro corpo. Questi hanno tutti un aspetto diverso e molti hanno sviluppato somiglianze con le cellule umane come forma di mimetizzazione. Come fa quindi il sistema immunitario a stabilire cosa attaccare e cosa difendere?

Chi sono i vincitori del Nobel per la Medicina

Mary Brunkow e Fred Ramsdell sono americani, mentre Shimon Sakaguci è giapponese. Brunkow, classe 1961, lavora all'Institute for Systems Biology di Seattle. Ramsdell, immunologo, dall'inizio del 2016 è direttore di ricerca presso il Parker Institute for Cancer Immunotherapy di San Francisco. Ramsdell e il suo team hanno identificato la proteina Forkhead Box P3 (FOXP3) nei bambini affetti dalla sindrome IPEX, una grave malattia autoimmune. Hanno inoltre determinato che FOXP3

svolge un ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule T regolatrici. Nel 2017, Ramsdell ha ricevuto, insieme allo stesso Shimon Sakaguchi e Alexander Rudensky, il premio Crafoord per la ricerca sulla poliartrite, grazie alla sua "scoperta di cellule

T regolatrici che contrastano le risposte immunitarie dannose nell'artrite e in altre malattie autoimmuni". Sakaguchi, infine, è un immunologo e professore emerito dell'Università di Osaka. È conosciuto soprattutto per la scoperta delle cellule T regolatrici insieme a Ramsdell e per aver descritto il loro ruolo nel sistema immunitario. Questa scoperta viene utilizzata nel trattamento del cancro e delle malattie autoimmuni.