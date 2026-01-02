Sarà un anno da cerchiare in rosso per gli appassionati di astronomia e per chi ama alzare lo sguardo al cielo nelle notti limpide. Il calendario lunare, infatti, riserverà una rarità: tredici lune piene invece delle consuete dodici, accompagnate da tre superlune, due eclissi lunari e da una suggestiva Blue Moon. Ma vediamo nel dettaglio questo mese

L’Ultimo Quarto si verifica quando la Luna mostra esattamente metà del suo disco illuminato, ma in fase calante: in questo momento il satellite forma un angolo di circa 90 gradi rispetto alla linea Sole-Terra, offrendo una visione netta della divisione tra luce e ombra. Nel primo mese del nuovo anno, l’Ultimo Quarto cade sabato 10 gennaio. In questa fase la Luna sorge intorno alla mezzanotte ed è ben visibile nel cielo mattutino, fino alle prime ore del giorno.

Dopo la Luna piena inizia la fase di Luna gibbosa calante, durante la quale la porzione illuminata comincia lentamente a diminuire; il disco lunare resta comunque ampio e luminoso, ma ogni notte si riduce sempre di più, anticipando il passaggio verso le fasi finali del ciclo. La Luna è visibile soprattutto nella seconda parte della notte e nelle ore che precedono l’alba, con un aspetto ancora imponente ma in progressiva trasformazione.

Il calendario lunare di gennaio 2026 offre una particolarità interessante: si inizia con la Luna Piena di domani, eredità del ciclo lunare precedente, per poi assistere alla nascita di un nuovo ciclo con la Luna Nuova del 18 gennaio. Pertanto il sipario si alzerà già nei primi giorni di gennaio, con una Luna del Lupo che non sarà un semplice plenilunio, ma una superluna. Il 3 gennaio il satellite apparirà più grande e luminoso del normale, dominando le notti invernali. Il suo nome affonda le radici nelle tradizioni dell’emisfero nord, quando il plenilunio di inizio anno era associato ai lunghi mesi freddi e all’eco dei lupi che si avvicinavano ai villaggi in cerca di cibo.

Luna calante

La Luna calante comprende il periodo successivo all’Ultimo Quarto e precedente alla Luna nuova; qui, la parte illuminata continua a ridursi, trasformando la Luna in una falce sempre più sottile, visibile soprattutto poco prima dell’alba. Nel calendario lunare di gennaio 2026, la Luna calante è presente nei giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 gennaio: durante questa fase il satellite domina il cielo mattutino, offrendo un’osservazione più discreta ma sempre suggestiva.

Luna Nuova

La Luna nuova segna l'inizio del ciclo lunare che attraverserà la fine di gennaio e febbraio 2026. In questa fase la Luna si trova tra la Terra e il Sole, con la faccia illuminata rivolta lontano dal nostro pianeta; per questo motivo il satellite risulta invisibile nel cielo notturno, ma ovviamente presente. A gennaio 2026 la Luna nuova si verifica domenica 18 gennaio alle ore 19:51. Nei giorni immediatamente successivi, la Luna ricomincia lentamente a mostrarsi come una sottile falce dopo il tramonto, acquistando visibilità con il passare delle ore.

Luna Crescente

La Luna crescente segue la Luna nuova e indica il periodo in cui la porzione illuminata del disco aumenta gradualmente; inizialmente appare come una falce sottile nel cielo serale, che diventa via via più ampia fino al giorno prima del Primo Quarto. Nel mese di gennaio 2026, la Luna crescente è osservabile nei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 gennaio: durante queste serate la Luna è visibile poco dopo il tramonto, con la progressiva crescita della luce lunare fino al passaggio alla fase gibbosa crescente successiva.