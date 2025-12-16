Giornata dello Spazio, Luca Parmitano: "La Luna obiettivo strategico"

Il 16 dicembre l’Italia festeggia la Giornata nazionale dello Spazio, per ricordare il lancio, nel 1964, del primo satellite artificiale e i benefici della scienza in ambito spaziale. “I nostri leader già negli anni ’60 possedevano la visione avveniristica dello spazio come scacchiere strategico che andasse utilizzato", spiega l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, che a Sky TG24 Insider racconta il suo prossimo sogno
