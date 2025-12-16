Offerte Sky
Giornata dello Spazio, Luca Parmitano: "La Luna obiettivo strategico"

Marta Meli

Luca Parmitano nel servizio fotografico realizzato nella struttura LUNA, hangar per il training lunare presso il Centro Addestramento Astronauti di Colonia. Photo credits: Paolo Verzone per Gallerie d’Italia

Il 16 dicembre l’Italia festeggia la Giornata nazionale dello Spazio, per ricordare il lancio, nel 1964, del primo satellite artificiale e i benefici della scienza in ambito spaziale. “I nostri leader già negli anni ’60 possedevano la visione avveniristica dello spazio come scacchiere strategico che andasse utilizzato", spiega l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, che a Sky TG24 Insider racconta il suo prossimo sogno

