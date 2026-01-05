Offerte Sky
Hugh Jackman canta l’amore: da Song Sung Blue alle sue storie più romantiche

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Hugh Jackman è uno dei rari attori contemporanei capaci di attraversare il cinema d’azione senza restarne prigioniero. Nelle commedie romantiche, nei musical e nei melò ha costruito un controcanto alla sua immagine eroica, scegliendo personaggi fragili, cantabili, spesso fuori dal tempo. Da Kate & Leopold a Australia, da The Greatest Showman a Reminiscence, fino a Song Sung Blue, scopriamo come Jackman abbia trasformato l’amore in una forma di esposizione emotiva, lontana dal mito e più vicina alla verità

