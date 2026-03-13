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Perché il prezzo della benzina può incidere sulle midterm di Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’aumento, legato alla crisi energetica dopo i raid in Iran e alle tensioni nello Stretto di Hormuz, potrebbe pesare sulle elezioni di medio termine: molti elettori indipendenti collegano i rincari a Donald Trump e valutano il voto soprattutto in base alla situazione economica

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