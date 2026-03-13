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Cronaca

Contrada, storia dello 007 morto con addosso la condanna per mafia

Fulvio Viviano

©Getty

È morto a Palermo a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente della squadra mobile e del Sisde. Arrestato nel 1992, fu condannato in via definitiva a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Il suo nome è rimasto legato anche a inchieste e polemiche su depistaggi nelle indagini di mafia

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