Cronaca
Contrada, storia dello 007 morto con addosso la condanna per mafia
È morto a Palermo a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente della squadra mobile e del Sisde. Arrestato nel 1992, fu condannato in via definitiva a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Il suo nome è rimasto legato anche a inchieste e polemiche su depistaggi nelle indagini di mafia
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