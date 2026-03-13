Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Come sarà il Cile di Kast, il neo presidente che guarda a Pinochet

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Con l’insediamento di Antonio Kast, leader della destra radicale che richiama l’eredità di Augusto Pinochet, il Cile apre una nuova fase politica. Dopo le difficoltà del governo Boric, Kast punta su sicurezza, immigrazione e alleanze con leader conservatori, rafforzando anche il peso strategico del Paese

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ