Come sarà il Cile di Kast, il neo presidente che guarda a Pinochet

Con l’insediamento di Antonio Kast, leader della destra radicale che richiama l’eredità di Augusto Pinochet, il Cile apre una nuova fase politica. Dopo le difficoltà del governo Boric, Kast punta su sicurezza, immigrazione e alleanze con leader conservatori, rafforzando anche il peso strategico del Paese
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