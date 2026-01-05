Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Il coraggio di cambiare

Chiara Gamberale
©Getty

In questa nuova puntata della sua rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di Dimmi di te, torna sul caso della famiglia nel bosco, interrogandosi sull'essere genitori e sulla capacità di mettersi in discussione. Essere brave madri e bravi padri può essere a volte una questione di "aggiustare il tiro" 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ