Cronaca

Terme di Montecatini, l’ascesa e il declino di un patrimonio perduto

Benedetta Macchini

Una scommessa perduta. È questa la sensazione che si prova davanti al complesso delle Terme di Montecatini, simbolo di un patrimonio architettonico e artistico che non è riuscito a reinventarsi ed è stato progressivamente abbandonato. Otto stabilimenti termali, di cui oggi solo uno ancora in funzione. Gli altri versano in uno stato di completo degrado, incastonati in una città che ha progressivamente perso la sua attrattiva

