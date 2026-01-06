Offerte Sky
Groenlandia, la minaccia che cambia le regole

Andrea Bignami

Andrea Bignami
La questione non è se Washington abbia davvero intenzione di annettere il territorio, né se esista un piano operativo concreto. La questione è cosa produce, sul piano politico, strategico ed economico, il fatto che una simile ipotesi venga formulata senza più imbarazzo, senza filtri. Ecco perché le mire di Trump sull'isola dell'Artico non sono una provozazione ma un test

