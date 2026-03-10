Make cuffiette great again

La compagnia aerea United Airlines ha deciso di mettere nero su bianco un regola chiara: chi ascolta musica o guarda contenuti multimediali senza cuffie può essere rimosso dalla cabina o addirittura finire dritto nella "no fly list", creando così un precedente che potrebbe avere effetti non solo ad alta quota: i pendolari accolgono l'insolita notizia con giubilo, pronti a rifarsi con i vicini di treno rumorosi. Di quante leggi scritte avremmo bisogno nella nostra quotidianità caotica, in cui niente è più scontato?