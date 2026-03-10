Dai ghiacciai pakistani l’allarme per il pianeta

“Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai pakistani avrà conseguenze devastanti”. A parlare è il dottor Musadik Mashhod Malik, ministro federale pakistano per il Cambiamento climatico. Rischio inondazioni, crisi agricola e instabilità per milioni di persone che dipendono dai grandi sistemi fluviali. Di fronte a una minaccia che supera i confini nazionali, sottolinea Malik, è decisiva la cooperazione internazionale nella ricerca scientifica, nel monitoraggio dei ghiacciai e nelle politiche di adattamento climatico
