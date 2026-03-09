Offerte Sky
Mondo

Elezioni amare per la CDU di Merz: fallito l'assalto ai Verdi mentre AfD vola al 18%

Luciana Grosso

Ispi
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz - Ansa foto

Le elezioni locali nel Baden-Württemberg confermano la sinistra ecologista alla guida del Land, ma il voto assume anche un peso nazionale perché era considerato un test per il governo. Il partito del cancelliere cresce rispetto al 2021 e sfiora la vittoria, ma non riesce a superare gli ambientalisti. A guadagnare terreno è soprattutto l'estrema destra, che raddoppia i consensi. Un risultato che evidenzia le difficoltà della coalizione di governo. E certifica la crisi sempre più profonda della SPD

