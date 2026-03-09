Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Amanda Seyfried, da Mean Girls alla rivoluzione mistica di Ann Lee

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dal sorriso svagato di Karen Smith in Mean Girls alla mistica visionaria de Il Testamento di Ann Lee. In oltre vent’anni di carriera Amanda Seyfried ha attraversato Hollywood reinventandosi continuamente: star dei musical come Mamma Mia!, interprete di thriller come Una di famiglia (The Housemaid), attrice premiata con Emmy e candidata all’Oscar. Il nuovo film diretto da Mona Fastvold, in arrivo nelle sale italiane il 12 marzo, segna una delle svolte più sorprendenti della sua carriera.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ