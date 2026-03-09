Amanda Seyfried, da Mean Girls alla rivoluzione mistica di Ann Lee

Dal sorriso svagato di Karen Smith in Mean Girls alla mistica visionaria de Il Testamento di Ann Lee. In oltre vent’anni di carriera Amanda Seyfried ha attraversato Hollywood reinventandosi continuamente: star dei musical come Mamma Mia!, interprete di thriller come Una di famiglia (The Housemaid), attrice premiata con Emmy e candidata all’Oscar. Il nuovo film diretto da Mona Fastvold, in arrivo nelle sale italiane il 12 marzo, segna una delle svolte più sorprendenti della sua carriera.
