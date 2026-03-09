Offerte Sky
Mondo

Golfo senz’acqua: il fronte nascosto della guerra

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Sulla costa del Bahrain un drone ha colpito un impianto di desalinizzazione, il luogo dove l’acqua del mare viene trasformata nell’acqua che scorre nei rubinetti di case, ospedali, caserme: un obiettivo che oggi, in questa guerra nel Golfo, vale almeno quanto un terminal petrolifero

