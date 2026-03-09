Perché la guerra in Iran sta diventando un problema per Trump

In Iran il Presidente scherza con il fuoco, come un giocatore che spinge tutte le sue fiches verso il piatto, sul tavolo verde. La vittoria del 2024 ha radicato in Trump la convinzione che gli unici consigli validi siano quelli che gli fornisce l'istinto, persino quando l'istinto lo spinge verso una direzione in cui, razionalmente, sa che non dovrebbe andare. E le voci critiche nell'universo MAGA stanno aumentando. La guerra a Teheran apre nel mondo trumpiano una ferita che difficilmente si rimarginerà