Così la paura della guerra in Medio Oriente cambia il lavoro in Italia
In un clima segnato dal conflitto in Medio Oriente e da crescenti timori economici, la resilienza dei lavoratori italiani continua ad aumentare ma diventa più vulnerabile, mentre le aziende assumo un ruolo sempre più centrale come punto di riferimento emotivo. "I lavoratori non si fermano, ma chiedono di non essere lasciati soli", afferma Elena Panzera, presidente dell'Assocazione italiana per la direzione del personale Lombardia
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider