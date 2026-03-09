Offerte Sky
Mondo

L'ingegnere-rapper Shah alla guida del Nepal: cosa cambia per il Paese

Luciana Grosso

Ispi
Balendra Shah - Ansa

Dalle piazze alla vittoria elettorale: il Paese affida il governo all'ex sindaco di Kathmandu e volto nuovo della politica nazionale. Dopo le proteste dell’estate scorsa, che hanno travolto l’establishment e aperto la strada a nuove elezioni, il suo partito, Rastriya Swatantra, emerge come prima forza politica. Sul tavolo restano però le difficoltà economiche. E promesse ambiziose che ora dovranno tradursi in risultati

