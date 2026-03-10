Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

“Ogni tanto volevo sparire” una fiaba per parlare di DCA ai bambini

Federica De Lillis

Davanti a un disturbo alimentare la cosa più difficile è trovare le parole, quelle giuste, che possano guarire. Spesso però non esiste amore che possa salvare se non quello per se stessi. Il libro, di ispirazione autobiografica, scritto da Seline Scorti, con le illustrazioni di Teresa Caruso, racconta la storia di un riccio affamato di amore ma con la testa così piena di “brutti pensieri” da lasciar vuoto lo stomaco

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ