“Ogni tanto volevo sparire” una fiaba per parlare di DCA ai bambini
Davanti a un disturbo alimentare la cosa più difficile è trovare le parole, quelle giuste, che possano guarire. Spesso però non esiste amore che possa salvare se non quello per se stessi. Il libro, di ispirazione autobiografica, scritto da Seline Scorti, con le illustrazioni di Teresa Caruso, racconta la storia di un riccio affamato di amore ma con la testa così piena di “brutti pensieri” da lasciar vuoto lo stomaco
