Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Armi, Europa mercato mondiale. Vola l’export bellico italiano

Gabriele De Palma
©Getty

Nel periodo 2021-2025 le esportazioni di armamenti sono aumentate del 10 per cento rispetto al periodo 2016-2020. L'aggressione russa ha portato il Vecchio continente a diventare il principale mercato del mondo. E l’Italia è diventato il sesto fornitore globale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ