Scienze

Cern, una nuova era per la punta di diamante della ricerca europea

Gabriele De Palma
©Getty

Passaggio di consegne tra i direttori generali del centro di ricerca ginevrino, dopo Fabiola Gianotti il comando passa nelle mani di Mark Thomson. Durante il suo mandato si spegnerà il Large Hadron Collider per manutenzioni straordinarie, ma il focus è sul nuovo acceleratore con cui indagare i misteri della fisica dopo il 2040

