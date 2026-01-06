Cosa ci raccontano di Trump e Maduro post e reazioni sui social

Ci troviamo di fronte a uno di quei conflitti ibridi che utilizzano come armi l’IA, la guerra psicologica e la modellazione delle percezioni. Partiamo da un dato: nelle 36 ore successive all’attacco su larga scala americano online le parole Venezuela, Trump, Usa, Maduro e Caracas hanno incassato 1,3 miliardi di interazioni. Una polarizzazione così profonda e diffusa per la quale è difficile trovare precedenti altrettanto significativi, ma vediamo tutti i numeri che la raccontano