Cronaca
Esplosione del casolare a Castel d’Azzano, caos difesa per i 3 fratelli
Mesi dopo l’esplosione del 14 ottobre 2025 a Castel d’Azzano, costata la vita a tre carabinieri, i fratelli Ramponi sono detenuti con l’accusa di aver provocato la deflagrazione. Isolati e diffidenti, cambiano ancora avvocato, mentre la comunità chiede verità e giustizia
