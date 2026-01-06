Offerte Sky
Cronaca

Esplosione del casolare a Castel d’Azzano, caos difesa per i 3 fratelli

Gianfranco Gatto

©IPA/Fotogramma

Mesi dopo l’esplosione del 14 ottobre 2025 a Castel d’Azzano, costata la vita a tre carabinieri, i fratelli Ramponi sono detenuti con l’accusa di aver provocato la deflagrazione. Isolati e diffidenti, cambiano ancora avvocato, mentre la comunità chiede verità e giustizia

