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Spettacolo

Il 2025 è stato un altro anno da record per musica italiana

Gabriele De Palma
©Getty

Cresce a doppia cifra il valore del mercato musicale, trainato dagli abbonamenti premium alle piattaforme. Ma anche vinili e cd registrano dati molto positivi grazie ai superfan e al revival. In attesa delle sentenze che definiranno meglio il ruolo dell’IA nel futuro del mercato

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