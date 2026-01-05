Crans-Montana, il giorno del dolore

Candele, fiori e un lungo silenzio. Migliaia di persone hanno partecipato al corteo per le vittime della strage di Crasn-Montana. E' il momento del dolore, per le famiglie, per gli amici dei ragazzi che non ce l'hanno fatta, ma anche per i soccorritori: nei loro racconti lo choc per quello che hanno visto la notte di Capodanno
