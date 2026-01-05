Pieghevoli, Ai ovunque: come sarà (davvero) il 2026 degli smartphone

L’anno appena iniziato si annuncia come quello della verità per l’ultra-saturo mercato degli smartphone. L’arrivo dell’iPhone pieghevole, di certo non scontato, la seconda maturità dei foldable Android e una nuova generazione di top di gamma guidati dall’intelligenza artificiale ridisegneranno un settore sempre più in cerca della “next big thing”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi