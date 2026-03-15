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La Serbia un anno dopo la folla oceanica a Belgrado

Ludovica Passeri

©Getty

Il 15 marzo del 2025 la capitale serba è stata teatro di una delle più grandi manfestazioni nella storia del Paese. Le proteste anticorruzione, iniziate dopo il disastro di Novi Sad in cui il primo novembre 2024 hanno perso la vita 16 persone, continuano, ma la mobilitazione ha cambiato forma e strategia

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