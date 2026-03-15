Al Carcano di Milano torna lo spettacolo “Fantozzi. Una tragedia” tratto dai libri scritti Paolo Villaggio con la regia di Davide Livermore. Protagonista Gianni Fantoni, il naturale erede del tragicomico ragioniere. “Resta un personaggio immortale, una maschera. Dopo Arlecchino probabilmente c'è lui perché tutti sappiamo esattamente come si veste, come si esprime. Tutti sappiamo parlare come lui. Ed è allo stesso tempo un eroe perché è un perdente senza scampo che non si arrende e continua a lottare”. L’intervista