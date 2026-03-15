Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Fantozzi a teatro, Gianni Fantoni: “Oggi il tragicomico ragionier sarebbe un privilegiato”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Gianni Fantoni nei panni di Fantozzi. Foto: Nicolò Rocco Creazzo

Al Carcano di Milano torna lo spettacolo “Fantozzi. Una tragedia” tratto dai libri scritti Paolo Villaggio con la regia di Davide Livermore. Protagonista Gianni Fantoni, il naturale erede del tragicomico ragioniere. “Resta un personaggio immortale, una maschera. Dopo Arlecchino probabilmente c'è lui perché tutti sappiamo esattamente come si veste, come si esprime. Tutti sappiamo parlare come lui. Ed è allo stesso tempo un eroe perché è un perdente senza scampo che non si arrende e continua a lottare”. L’intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ